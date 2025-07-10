«Очень жалко»: дети 90-х засматривались этой кровавой драмой, а Безруков своим наследникам ее даже показывать боится

Папа — Белый, а малыши даже не в курсе.

Пока тысячи зрителей до сих пор наизусть цитируют Сашу Белого и с благоговением вспоминают «Бригаду» как главное телеявление нулевых, дети самого Сергея Безрукова об этом сериале… ни сном ни духом.

Как признался сам актёр, показывать наследникам «Бригаду» он пока не планирует.

Какие фильмы с Безруковым видели его дети

На днях наследники худрука Губернского театра впервые посмотрели другую картину с участием отца — комедию «Каникулы строгого режима». Реакция была трогательной:

«Было очень жалко папу! Самая искренняя оценка. Это они еще "Бригаду" не видели» — написал артист в соцсети.

А вот другие дети засматривали до дыр

Сложно поверить, но дети «Белого» выросли в стране, где культовый сериал стал чуть ли не мифом. В начале 2000-х школьники прятали диски с «Бригадой» в рюкзаках от родителей, знали, кто такой Фил, Космос и Пчёла, и с придыханием смотрели, как четверо друзей выстраивают свою империю «по понятиям».

Кто-то мечтал быть, как Белый. Кто-то — хотя бы водить «тачку как у Майкла Джексона». И вот ирония: сам Безруков уже стал символом эпохи, а его дети — часть поколения, которое эту эпоху не застало.

Актёр, безусловно, бережёт их от жёсткого и неоднозначного контекста сериала. Спустя годы многие заметили, что проект романтизирует бандитизм, а в конце выставляет бандита и главу ОПГ почти что мучеником.

Хотя Белый по сюжету шел по головам, продавал оружие, запрещенные вещества и, в целом, часто вел себя как отъявленный негодяй.

Возможно, это правильный выбор артиста. Ведь Саша Белый — не папа, а образ. Жёсткий, красивый, опасный. И к таким образам надо дорасти, чтобы не быть шокированным. Недавно исполнитель роли Фронтмена из «Игры в кальмара» признался, что его сын обвинил его в жестокости, заявив: «Зачем ты убил так много людей?». Так что Безрукова понять можно.

«Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева.