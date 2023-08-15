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«Очень жаль»: народ в ужасе от вестей о пропавшем Дмитрии Борисове

15 августа 2023 07:45
«Очень жаль»: народ в ужасе от вестей о пропавшем Дмитрии Борисове

Поклонники не смогли сдержать своих эмоций.

В течение многих лет Дмитрий Борисов был ведущим шоу «Пусть говорят», где заменил Андрея Малахова. Телеведущий регулярно выходил в эфир перед миллионами зрителей, но в конце прошлого года его проект взял паузу. И, как оказалось, больше поклонники не увидят на экранах харизматичного ведущего.

Дело в том, что Борисов решил сконцентрироваться на работе за кадром. Последние годы он совмещал две должности: ведущего «Пусть говорят» и генерального продюсера одного из каналов. И теперь решил сконцентрироваться на административной работе, занимаясь разработкой новых программ.

Зрители не остались в восторге от неожиданных новостей. Обсуждая уход Борисова, они отметили, что он был прекрасным ведущим и отечественное развлекательное телевидение станет значительно хуже без его участия.

«Очень жаль. Хотелось бы больше видеть на экране людей с приятной внешностью и правильной речью», — признаются пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Пусть говорят»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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