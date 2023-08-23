«Очень жадная»: поразительно, что думают коллеги об Орбакайте

Кристина Орбакайте начала свою карьеру в подростковом возрасте. За годы творческого пути они снялась в десятках проектов, не раз отправлялась в масштабные турне и выпустила 11 альбомов. При этом, как оказалось, звездная болезнь совершенно не затронула знаменитость.

По словам Светланы Ивановой, которая работала вместе с дочерью Примадонны над сериалом «Тест на беременность», Орбакайте оставила весьма приятное впечатление. Звезда экрана была отзывчива, общалась со всеми коллегами, а на площадке проявляла себя как большой профессионал.

«Она очень жадная до всего, что происходит вокруг, но при этом, так сказать, свой пацан», — призналась Иванова в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Подобного мнения придерживается и режиссер Джаник Файзиев. Именно он рассказал Ивановой о положительных качествах Орбакайте, ведь работал вместе с ней и оказался, как утверждает артистка, полностью прав.