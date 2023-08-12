«Очень замусорено»: квартира Рапунцель из «Дома-2» вызывает оторопь
Знаменитости нужно как можно быстрее начать ремонт.
Алена Рапунцель никогда не скрывала свою личную жизнь от публики. В социальных сетях звезда экрана регулярно делится своим бытом, а не так давно показала, как выглядит ее квартира с тремя спальнями.
В серии видео Рапунцель похвасталась кухней, гостиной и другими комнатами в своем доме. И публика была шокирована увиденным. Как отметил дизайнер интерьеров Антон Мединский, в жилище знаменитости не делали ремонт уже как минимум 10 лет.
«Все вместе выглядит очень замусорено и старомодно. Коврами словно закрыли какие-то пятна на полу», — рассказал эксперт порталу PopCornNews.
Также собеседник издания отметил, что весь декор выглядит очень старым и потрепанным. Рапунцель, как уверен эксперт, нужно как минимум провести генеральную уборку и избавиться от большого количества хлама, который скопился в квартире.