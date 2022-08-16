Очень взрослые: правду о внебрачных детях Баталова узнали лишь после его смерти
Актер тщательно оберегал личную жизнь от посторонних глаз.
Женившийся на цирковой артистке Алексей Баталов при жизни хоть и признал, скрепя сердце, старшую дочь, но в наследство ей не оставил ни копейки. Имя Надежды заставляло артиста вздрагивать, а причиной размолвки Баталов делиться и вовсе не спешил.
Поэтому когда в прессу просочилась информация о возможных внебрачных детях прославленного актера, уставшие от склок поклонники, кажется, пропустили этот факт мимо ушей. Долгое время отмалчивался и сам Баталов: артиста будто бы совсем не волновали порочащие его репутацию сплетни.
Правду о связях с женщинами и появлении новых наследников аудитория узнала уже после смерти артиста. Оказалось, что незадолго до кончины актер успел прояснить ситуацию в беседе с журналистами.
«Однажды жене позвонили и сообщили, что в Италии подрастают два мальчика-близнеца — мои сыновья, якобы они уже достаточно взрослые. Потом появились другие внебрачные дети. Хочу еще раз напомнить: дочек у меня две, Мария и Надежда», — заявил он «Каравану историй».