Очень взрослые: правду о внебрачных детях Баталова узнали лишь после его смерти

Женившийся на цирковой артистке Алексей Баталов при жизни хоть и признал, скрепя сердце, старшую дочь, но в наследство ей не оставил ни копейки. Имя Надежды заставляло артиста вздрагивать, а причиной размолвки Баталов делиться и вовсе не спешил.

Поэтому когда в прессу просочилась информация о возможных внебрачных детях прославленного актера, уставшие от склок поклонники, кажется, пропустили этот факт мимо ушей. Долгое время отмалчивался и сам Баталов: артиста будто бы совсем не волновали порочащие его репутацию сплетни.

Правду о связях с женщинами и появлении новых наследников аудитория узнала уже после смерти артиста. Оказалось, что незадолго до кончины актер успел прояснить ситуацию в беседе с журналистами.