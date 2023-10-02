Очень влиятельный человек: отец Дмитрия Борисова оказался успешнее сына

Он повлиял на то, чтобы его наследник получил место на телевидении.

Мало кто знает, что известный на всю страну телеведущий Дмитрий Борисов имеет влиятельного отца. Дмитрий Бак массово выпускает публикации о русском языке и словесности, его часто приглашают на телевидение в качестве научного эксперта и журналиста.

Даже поговаривали, что именно влияние и связи Бака способствовал тому, что еще молодого и неопытного Борисова брали на самые «теплые» места на телеканалах. Злые языки поговаривали, что именно отец обеспечил Дмитрию место ведущего вместо редактора.

При этом фанаты телеведущего уверены, что собственному успеху Борисов обязан только трудолюбию и таланту. Их не смущают сплетни и небылицы, которые то и дело появляются в прессе.

С личной жизнью звезде телеэкранов везет не так, как с карьерой. Ранее в СМИ появлялась информация, что у него был роман с певицей Юлией Савичевой, однако ничем результативным он не закончился. На данный момент сердце красавца свободно и открыто для новых отношений.