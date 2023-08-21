«Очень тяжело»: Соседов впервые высказался о страшной смерти отца

Он до сих пор помнит об этом в мельчайших деталях.

Популярный тележурналист и музыкальный критик Сергей Соседов недавно решился на откровенный разговор. Ведущий рассказал о потере близкого человека и о том, как он сам это пережил.

В 2009 году в семье Соседова произошла трагедия — после долгой болезни скончался его отец Василий Матвеевич. Мужчине было 79 лет. Его уход не стал неожиданностью для Сергея, однако до сих пор смерть отца остается самой мрачной страницей в его жизни.

«Последний год он болел очень тяжело. Как-то внезапно произошло, долго не могли поставить диагноз», — признался музыкальный критик.

Сначала результаты анализов ничего не показывали, но все понимали, что Соседов-старший серьезно болен. Его разум часто был в затмении: мужчина кричал по ночам, путал время суток, падал без сил и забывался. За год Василий Матвеевич буквально «сгорел» на глазах у жены и сына из-за рака легких.

Сергей решил, что после ухода отца он не оставит мать одну, и поселился у нее. Там им стало проще поддерживать друг друга.