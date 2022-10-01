Очень точный тест: что о вас говорят ваши глаза

Пожалуй, ничто не обладает такой выразительностью, как человеческий взгляд. С давних пор поэты, живописцы и музыканты воспевали красоту и индивидуальность глаз. Один только романс “Очи черные” чего стоит! Ученые, конечно же, хоть и разделяют восхищение такими разными, но неизменно очаровательными глазами, но все же изучают их по-своему, с научной точки зрения. Уже давно известно, например, от чего зависит цвет глаз. Дело в том, что в радужке содержатся клетки под названием “хроматофоры”, которые содержат особый пигмент - меланин. Именно он просвечивает сквозь роговицу, и его количество влияет на цвет. Если в хроматофорах содержится много меланина, значит, очи будут иметь черный или карий оттенок. Соответственно, если меланина мало, они имеют менее интенсивный цвет и будут зелеными или голубыми. Кроме того, у альбиносов, людей или животных, меланин может полностью отсутствовать. В этом случае цвет глаз будет красным - как кровь в сосудах радужки.

Что ваши глаза могут сказать о вас окружающим? Что люди думают о вас, случайно или намеренно встречаясь с вами взглядом? Пройдите наш тест, чтобы узнать ответ на этот вопрос.