«Очень странные дела» в СССР: этот российский сериал многие даже не включали, а зря - Козловский ушел и стало лучше

Продюсер Тимур Джафаров в недавнем интервью на YouTube-канале «Серийный человек» сделал неожиданное заявление. По его мнению, самый недооценённый проект на рынке — вовсе не какая-нибудь арт-хаус драма с Юрой Борисовым, а мистический приквел «13 Клиническая. Начало».

Он прямо сказал: сериал «маркетингово недооценён, потому что очень много людей не знают, что вышел сезон». И это при том, что перед создателями стояла амбициозная задача — сделать историю «не хуже первого» культового сезона, но при этом полностью самостоятельной.

«Русские „Очень странные дела“»

«Начало» — это предыстория событий первого сезона, где Данила Козловский боролся с одержимостью пациентов. Действие перенесено в СССР 1970-х, в самый разгар холодной войны, которая здесь становится не только идеологической, но и мистической.

Власти решают использовать потусторонние силы («N-явления») в интересах государства, но эксперимент выходит из-под контроля. Для решения проблемы создаётся засекреченный 13-й институт — прообраз будущей клиники.

Центральное трио — психоневролог Яна (Ирина Старшенбаум), «демоновед» в кожаном пиджаке (Сергей Гелёв, которого Джафаров лично протежеировал после «Кентавра») и ироничный полковник-куратор (Павел Прилучный, открывающийся здесь с неожиданной комедийной стороны). Из прошлого состава осталась только Виктория Исакова в роли ведьмы.

В чём плюс проекта

По словам продюсера, успех сериала — в сочетании сильной команды и свежего взгляда. Режиссёром выступил Илья Ермолов («Золотое дно»), а сценарий, как и в первом сезоне, написал Андрей Золотарёв.

Джафаров особо отмечает, что это «своя аутентичная очень интересная история в отрыве от первого сезона». То есть, если вас раздражал Козловский, то новый сезон с его уходом только выиграл.

Сериал работает на нескольких уровнях:

Увлекательный процедурал: каждый эпизод — новое «дело» (одержимость, проклятие, контакт с сущностью), которое разбирают герои. Исторический мистический триллер: эстетика застоя, паранойя холодной войны и вера государства в «научный подход» даже к демонам. Глубокая метафора: «демоны» здесь — это материализованные человеческие пороки: страх, ревность, алкоголизм, травмы прошлого.

Критики и зрители сравнивают проект с «Очень странными делами» — из-за эпохи, параллельных измерений и даже носовых кровотечений у тех, кто использует силы. Но это именно отечественная версия, где вместо американских подростков — советские учёные, военные и медики, пытающиеся договориться с необъяснимым с помощью методичек и партийных директив.

Почему же проект не выстрелил?

Джафаров видит причину в маркетинге. Проект, вышедший на «Иви», не получил такой же мощной рекламной поддержки, как другие громкие премьеры. Кроме того, у аудитории могла возникнуть путаница: это не продолжение с Козловским, а приквел с новым составом. По мнению создателя, Сергей Гилев в главной роли даже превосходит Данилу.

Сам продюсер рекомендует посмотреть «Начало» именно сейчас — зимой, когда его мрачноватая, но уютная атмосфера особенно кстати.

«Можно поймать вайб», — заключает он.

