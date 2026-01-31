Оповещения от Киноафиши
«Очень странные дела» – все, и теперь на Netflix весь мир смотрит эту дораму: стала №1 и получила оценку 8 на IMDb

«Очень странные дела» – все, и теперь на Netflix весь мир смотрит эту дораму: стала №1 и получила оценку 8 на IMDb

31 января 2026 20:03
Здесь и визуал классный, и сюжет интересный.

Завершилась эпоха «Очень странных дел», и на первый план на Netflix вышел неожиданный лидер – корейская дорама «Можно ли перевести любовь?». Сериал возглавил мировой рейтинг платформы среди неанглоязычных проектов, доказав, что истории о чувствах способны завоевать сердца зрителей по всему миру.

Сюжет построен вокруг работы над романтическим телешоу. Переводчик Чу Хе-джин и продюсер Чха Му-хи вынуждены скрывать свои чувства, чтобы не сорвать проект, а их рабочие поездки в Японию, Канаду и Италию становятся фоном для тонкой и сложной игры эмоций.

Особую остроту сюжету придаёт любовный треугольник с участием харизматичного японского актёра Хиро, роль которого исполнил Сота Фукуси.

Зрители высоко оценили сериал: на IMDb у него 8.0, на Кинопоиске 8.3. Главными достоинствами называют умное сочетание жанров и эмоциональную глубину.

Дорама интересно показывает изнанку телепроизводства, работу переводчиков и актёров, сохраняя при этом красивую романтическую линию. Сцены с северным сиянием, поиском четырёхлистного клевера и ночными прогулками по европейским городам создают ту самую атмосферу, которая цепляет с первых минут.

Хотя некоторые отмечают, что ориентация на западного зрителя слегка сгладила традиционный корейский колорит, сериал остаётся тёплой, стильной и пронзительной историей. И если вы ищете сериал, который одновременно увлекает сюжетом и дарит ощущение путешествия, то «Можно ли перевести любовь?» – идеальный выбор на выходные.

Фото: Кадр из сериала «Можно ли перевести любовь?»
Ольга Назарова
