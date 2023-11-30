Очень странное: это лакомство заменяло советским детям западные конфеты

Советские хозяйки нередко экспериментировали, чтобы порадовать своих близких вкусной едой даже при тотальном дефиците. И если некоторые из рецептов того времени поражали изобретательностью и вкусом, то другие спустя годы вызывают лишь недоумение.

Так, в 70-х в стране появилась детская молочная смесь «Малютка». Ее разработали в Институте питания, и продукт получился очень похожим на грудное молоко. Хозяйки использовали детское питание как основу для десерта.

Согласно рецепту, нужно было растопить сливочное масло с молоком и сахаром, а в остывшую жидкость добавить стакан смеси. Густое сладкое пюре отправить в холодильник, а после слепить из него конфеты, которые при желании можно обвалять в порошке какао.

Конфеты ценились за нежный вкус и быстроту приготовления. Жителей страны не смущало, что основу продукта составляет смесь, идентичная по вкусу грудному молоку. Когда же в СССР появились разнообразные иностранные конфеты, то от необычного рецепта отказались.