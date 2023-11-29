«Очень сложный день»: дочь Заворотнюк сделала грустное признание о матери

Анна Заворотнюк единственная в звездной семье, кто хотя бы изредка говорит о «прекрасной няне». Недавно модель оставила новую публикацию, которой заставила прослезиться многих поклонников тяжелобольной актрисы.

Дочь Анастасии Заворотнюк активно ведет свой блог, но на днях вдруг пропала из социальных сетей. Молчала модель из-за того, что впала в депрессию из-за Дня матери.

«Для меня это очень сложный день», — сделала грустное признание светская львица, когда наконец-то вышла на связь с обеспокоенными фолловерами.

Тем самым она дала понять, что заметных улучшений в состоянии ее родительницы нет и вряд ли они предвидятся.

Бизнесвумен тяжело переживает из-за смертельного диагноза любимой мамы. Несколько лет назад врачи диагностировали у супруги Петра Чернышева глиобластому, от которой в 2015 году скончалась Жанна Фриске.