«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов
Вдова почернела от горя.
В дом Александры Пахмутовой постучалась страшная беда. Поэтесса потеряла любимого мужа Николая Добронравова, вместе с которым прожила 67 лет. И теперь ее состояние вызывает серьезные опасения.
Присутствующие на похоронах композитора заметили, что вдова буквально почернела от горя. Поклонники бьют тревогу, сомневаясь в том, что она сможет оправиться от тяжелой утраты.
С тем, что знаменитости предстоит крайне непростой период, согласны и специалисты. Так, американские психиатры Томас Хонкс и Ричард Рэй уверяют, что для пожилого человека гибель супруга — это самый травмирующий опыт.
Однако свет в конце тоннеля все-таки есть. В беседе с «Киноафишей» семейный психолог Ольга Латынцева рассказала, что может помочь Пахмутовой взять себя в руки.
«В любом возрасте потеря партнера переживается очень сложно. Но лучше от этой боли не станет никому. Нужно быть больше, чем эта боль. И тогда человек поймет, что он еще нужен кому-то. Например, можно написать книгу “Как пережить потерю”. Это круче, чем страдать. Нужно разворачиваться в сторону других смыслов. В жизни есть что-то еще, кроме боли. Важно это увидеть», — подметил эксперт.