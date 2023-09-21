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«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов

21 сентября 2023 17:00
«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов

Вдова почернела от горя.

В дом Александры Пахмутовой постучалась страшная беда. Поэтесса потеряла любимого мужа Николая Добронравова, вместе с которым прожила 67 лет. И теперь ее состояние вызывает серьезные опасения.

Присутствующие на похоронах композитора заметили, что вдова буквально почернела от горя. Поклонники бьют тревогу, сомневаясь в том, что она сможет оправиться от тяжелой утраты.

С тем, что знаменитости предстоит крайне непростой период, согласны и специалисты. Так, американские психиатры Томас Хонкс и Ричард Рэй уверяют, что для пожилого человека гибель супруга — это самый травмирующий опыт.

Однако свет в конце тоннеля все-таки есть. В беседе с «Киноафишей» семейный психолог Ольга Латынцева рассказала, что может помочь Пахмутовой взять себя в руки.

«В любом возрасте потеря партнера переживается очень сложно. Но лучше от этой боли не станет никому. Нужно быть больше, чем эта боль. И тогда человек поймет, что он еще нужен кому-то. Например, можно написать книгу “Как пережить потерю”. Это круче, чем страдать. Нужно разворачиваться в сторону других смыслов. В жизни есть что-то еще, кроме боли. Важно это увидеть», — подметил эксперт.

Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, pixabay.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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