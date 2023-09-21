«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов

В дом Александры Пахмутовой постучалась страшная беда. Поэтесса потеряла любимого мужа Николая Добронравова, вместе с которым прожила 67 лет. И теперь ее состояние вызывает серьезные опасения.

Присутствующие на похоронах композитора заметили, что вдова буквально почернела от горя. Поклонники бьют тревогу, сомневаясь в том, что она сможет оправиться от тяжелой утраты.

С тем, что знаменитости предстоит крайне непростой период, согласны и специалисты. Так, американские психиатры Томас Хонкс и Ричард Рэй уверяют, что для пожилого человека гибель супруга — это самый травмирующий опыт.

Однако свет в конце тоннеля все-таки есть. В беседе с «Киноафишей» семейный психолог Ольга Латынцева рассказала, что может помочь Пахмутовой взять себя в руки.