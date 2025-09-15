«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа

Обратите внимание на год, когда разворачиваются все события.

В оригинальном романе Стивена Кинга «Оно» детство героев происходит в далеком 1958 году. Именно тогда «Клуб неудачников» впервые сталкивается с Пеннивайзом — монстром, который маскируется под клоуна и обитает в канализации городка Дерри.

Эти события становятся отправной точкой для всей истории: травмы, страхи и получение опыта, который спустя десятилетия еще пригодится главным героям.

Приблизили к современности

В кино решили сделать иначе. В экранизации детство перенесли в 1989-й год. Разница в тридцать лет — и для атмосферы это целая пропасть.

Атмосфера 80-х в кино и сериалах в последнее время почти что ключ к успеху: кассетные плееры, видеосалоны и культура хорроров той эпохи. Такой сеттинг сделал историю ближе новому поколению и позволил режиссеру использовать современные технологии, чтобы Пеннивайз выглядел пугающе реалистично.

Вторая часть — «Оно 2» — тоже сместилась по времени. В книге события происходят в 1984–1985 годах, а в фильме — в 2016-м. Это позволило добавить актуальные отсылки и создать современный контекст. Вместе с тем такое решение отрезало часть связки с оригиналом.

Главная особенность романа Кинга в том, что повествование идет сразу в двух временных линиях: прошлое и настоящее переплетаются, создавая ощущение замкнутого круга. В фильме Андреса Мускетти этот прием убрали: прошлое и настоящее разделили по разным частям дилогии. Сюжет стал линейнее, а часть психологической глубины ушла.

Изменения, как всегда, вызвали споры и негодования. Для одних зрителей перенос действия сделал историю более динамичной и непредсказуемой. Но многие поклонники книги оказались разочарованы. Они мечтали получить порцию ужаса в стиле 50-х с холодной, тягучей тревогой.

Экранизация несоответствием времени с романом очень разочаровала, — рассуждают в Сети.

