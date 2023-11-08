Очень пышный и нажористый: такой омлет Ширвиндт готовит всю жизнь и всем советует

Казалось бы, изобрести велосипед при приготовлении омлета уже невозможно. Это блюдо едят и готовят все. У каждой хозяйки есть собственный рецепт идеального завтрака. Однако Александр Ширвиндт уверен: такой омлет, как готовит он, не встретишь даже у шеф-поваров из лучших ресторанов.

На создание блюда потребуется всего 20 минут — не слишком много для вкусного и сытного завтрака. Стандартный набор ингредиентов здесь не нужен: пригодится все, что из холодильника «смотрит на вас».

Из чего и как готовит артист?

Нужны вареная колбаса, сыр, яйца, молоко, обычная газировка. Колбасу Александр Ширвиндт режет мелкими кубиками, обжаривает на сковороде и добавляет нарезанный кубиками сыр. Яйца взбивает с молоком и небольшим количеством минеральной воды.

Получившейся смесью актер заливает колбасу с сыром и сразу накрывает крышкой. Готовит, разумеется, до готовности. В финале посыпает омлет зеленым луком, укропом, петрушкой и любыми нарезанными овощами, которые удастся найти в холодильнике.