Тест: узнайте, кем бы вы стали в параллельной Вселенной

Теория параллельных Вселенных издавна интересует людей. Многие верят: существует огромное количество миров, которые похожи на наш. Но события в них развиваются по-другому.

Один и тот же человек сворачивает направо, а не налево, выбирает историю, а не математику, женится, а не расстается с любимой девушкой. Любое событие способно запустить цепочку изменений, которая приводит к тому, что «двойники» из смежных миров совершенно непохожи друг на друга.

Правда это или нет, пока установить невозможно. Зато есть шанс узнать, кем могли бы быть вы в параллельной Вселенной.

Ответьте на 8 коротких вопросов теста — и поймете, чем занялись бы в другом мире. Кто знает, вдруг результат станет толчком к тому, чтобы поменять свою жизнь здесь и сейчас.