«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»

Проекты Сарика Андреасяна — странный предмет. Хорошие сборы — почти всегда есть, высоких рейтингов хотя бы 7.5+ — почти всегда нет. Именно этот забавный факт и решили «обстебать» в первом полуфинале высшей лиги КВН 2025 года.

Закрывать третий конкурс «Домашнее задание» в ½ финала выпала честь команде «Евразия», которая взяла за основу номера популярность жанра трукрайм, но… с изюминкой. С привязкой к современному российскому кино. И какое ж современное российское кино без Сарика Андреасяна.

В первую очередь, впрочем, под раздачу попал «Последний богатырь: Корень зла», а именно — местный Колобок, которого в хитовом фильме сыграл Гарик Харламов. По словам юмористов, дизайн персонажа, скажем так, навевает опасения об его образе жизни.

«Жестоко расправились с Колобком, создав Колобка, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, но от алкоголизма уйти не смог. Колобка, которого бабка, судя по всему, скребла не по сусекам — а в пупке у деда».

И лишь после этого дошел черед до творений автора «Защитников» и «Беременного» Дмитрия Дюжева. В контексте трукрайма, комики пошутили о том, что режиссер занимается «анимационным рэкетом», как и некоторые другие киношные «группировки», коих, якобы, в России очень много.

«Самая отмороженная из них — Андреасяновские. Это было очень жестокое ОПГ, что расшифровывается как “Очень прибыльное г”», — заявил со сцены участник команды, заставив улыбнуться даже самого Константина Эрнста.

Впрочем, даже прожарка одного из самых плодовитых режиссеров России вкупе с известнейшей фэнтези-франшизой не помогла «Евразии» выйти в финал — победила команда «Негоден» из Санкт-Петербурга.

