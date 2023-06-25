«Очень постарел»: россияне расстроились при виде Староконя из «Солдатов»

Популярность Вячеславу Гришечкину принесли такие картины, как: «Марш Турецкого», «Тайны дворцовых переворотов», «Каменская» и «Солдаты». Однако в последние годы артист снимается все меньше — виной тому страшная трагедия.

В 2017 году от рака скончалась любимая жена артистка. Гришечкин тяжело переживал потерю избранницы, умершую супругу ему так и не смогла заменить молодая пассия. Фанаты актера искренне сопереживают кумиру и с тревогой отмечают, как же он изменился за последнее время.