«Очень постарел»: россияне расстроились при виде Староконя из «Солдатов»
Поклонники беспокоятся об его здоровье.
Популярность Вячеславу Гришечкину принесли такие картины, как: «Марш Турецкого», «Тайны дворцовых переворотов», «Каменская» и «Солдаты». Однако в последние годы артист снимается все меньше — виной тому страшная трагедия.
В 2017 году от рака скончалась любимая жена артистка. Гришечкин тяжело переживал потерю избранницы, умершую супругу ему так и не смогла заменить молодая пассия. Фанаты актера искренне сопереживают кумиру и с тревогой отмечают, как же он изменился за последнее время.
«Даже не сразу узнала», «Очень постарел», «Обросший какой-то», «Староконь совсем что-то осунулся», — пишут обеспокоенные пользователи в соцсетях.
Фото: соцсети, кадр из сериала "Солдаты" (2004-2013)