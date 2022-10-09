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Киноафиша Статьи «Очень помогла»: счастливый Киркоров представил народу «мать» сына и дочери

«Очень помогла»: счастливый Киркоров представил народу «мать» сына и дочери

9 октября 2022 14:30
«Очень помогла»: счастливый Киркоров представил народу «мать» сына и дочери

Женщина не любит публичности.

Певец Филипп Киркоров долго скрывал, кто стал суррогатной матерью для его детей – 11-летней Аллы-Виктории и 10-летнего Мартина. Подозрения пали на бизнесвумен Наталью Ефремову, крестную мать наследников певца.

Эффектная брюнетка засветилась на дне рождения Аллы-Виктории. Женщина не любит светских мероприятий, но сделала исключение для празднования юбилея дочки Киркорова. Наталью можно заметить на снимке рядом с Аллой-Викторией, Филиппом Киркоровым, певицей Клавой Кокой и Даней Милохиным.

«Очень помогла»: счастливый Киркоров представил народу «мать» сына и дочери

Филипп Бедросович отдельно поблагодарил Ефремову в соцсетях.

«В организации праздника для Аллы-Виктории мне очень помогла ее крестная мама Наташа», — написал артист.

Фото: Legion-Media, Globallookpress.com, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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