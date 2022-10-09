«Очень помогла»: счастливый Киркоров представил народу «мать» сына и дочери

Певец Филипп Киркоров долго скрывал, кто стал суррогатной матерью для его детей – 11-летней Аллы-Виктории и 10-летнего Мартина. Подозрения пали на бизнесвумен Наталью Ефремову, крестную мать наследников певца.

Эффектная брюнетка засветилась на дне рождения Аллы-Виктории. Женщина не любит светских мероприятий, но сделала исключение для празднования юбилея дочки Киркорова. Наталью можно заметить на снимке рядом с Аллой-Викторией, Филиппом Киркоровым, певицей Клавой Кокой и Даней Милохиным.

Филипп Бедросович отдельно поблагодарил Ефремову в соцсетях.