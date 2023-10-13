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«Очень помогает»: известный режиссер раскрыл всех покровителей Бузовой

13 октября 2023 13:45
«Очень помогает»: известный режиссер раскрыл всех покровителей Бузовой

Секреты успеха певицы теперь узнают все.

Ольга Бузова за несколько лет превратилась из провинциальной участницы телепроекта «Дом-2» в популярную певицу, актрису и телеведущую. Звезда записывает альбомы, выпускает клипы и не сходит с первых полос газет. Кажется, без посторонней помощи добиться такого успеха с нуля просто невозможно. Режиссер Андрей Житинкин рассказал, в чем кроется тайна Ольги.

По словам народного артиста России, Бузова получила свою славу не так легко, как может показаться. Девушка действительно очень много работала ради нее, и именно целеустремленность способствовала достижению новых высот.

На втором месте Житинкин называет предпринимательскую жилку певицы. Ольга действительно обладает нужными качествами, чтобы поддерживать интерес к себе, а самое главное — его монетизировать. Об этом режиссер рассказал изданию News.

Но не обошлось и без посторонней помощи. У Бузовой большая команда, в том числе и опытные продюсеры. Известно, что артистку продюсирует Арам Арчер, который также сотрудничает с Димой Биланом, Григорием Лепсом и другими звездами.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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