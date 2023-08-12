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Очень похожи: как выглядит тайная дочь Александровой, о которой знают единицы

12 августа 2023 07:45
Очень похожи: как выглядит тайная дочь Александровой, о которой знают единицы

В Сети оказался редкий кадр.

Марина Александрова в браке с Андреем Болтенко воспитывает двоих детей. Но кроме сына Андрея и дочери Екатерины у актрисы еще есть одна «тайная» дочь, о существовании которой многие поклонники даже не догадываются.

Звезда сериала «Открытый брак» близка с Ольгой Ломоносовой, вместе с которой училась в Щуке. Когда у блондинки родилась дочь Александра, та попросила подругу стать крестной матерью для малышки. И Александрова согласилась.

Актриса старается как можно чаще видеться с крестной дочерью. В Сети есть редкое фото девочки. И, глядя на него, поклонники отмечают, что знаменитость и ее необычная дочь сильно похожи друг на друга.

Тем временем Александрова признается, что обязательно постарается привить крестной правильные жизненные ценности.

Очень похожи: как выглядит тайная дочь Александровой, о которой знают единицы

«Нужные слова найдутся», — подметила актриса в одном из интервью.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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