«Очень похож»: трейлер фильма по «Сайлент Хиллу» засыпали комплиментами — кадры игры воспроизведены с удивительной точностью

24 ноября 2025 09:25
Фанаты считают дни до премьеры.

После долгих лет ожидания поклонники Silent Hill наконец получили то, о чем давно мечтали. Студия представила полноценный трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», который снимает Кристоф Ганс — тот самый режиссер, подаривший зрителям легендарную экранизацию 2006 года.

И судя по реакции аудитории, он решил вернуться не просто к франшизе, а к ее корням. Фильм отсылает к игре Silent Hill 2, и это видно с первых секунд.

Самая обсуждаемая в серии

Главный герой, Джеймс, получает загадочное письмо от своей умершей возлюбленной Мэри и отправляется в окутанный туманом город, который словно обладает своей собственной волей. Здесь каждая улица имеет значение, каждый монстр живет как метафора, а реальность то и дело рассыпается, как пепел.

В 2024 году актер Джереми Ирвин подтвердил, что съемки завершены: фильм снимали в Восточной Европе и Германии, максимально стилизуя локации под мрачную эстетику оригинала.

Ганс описывает будущую картину как «мифологическую историю любви, за которой герой готов идти в ад». И тут не может быть преувеличений, если автор точно следовал сюжету игры.

Я рад, что замечательные таланты Джереми Ирвина и Ханны Эмили Андерсон отправили нас в путешествие в мир психологического ужаса, который, я надеюсь, удовлетворит и удивит поклонников "Сайлент Хилл".

Кадры постоянно повторяют оригинал

Многие сцены из трейлеры созданы настолько бережно, что напоминают покадровую реконструкцию игрового шедевра. В начале звучит письмо Мэри — почти точная цитата из Silent Hill 2. Радио снова реагирует на появление существ — фирменный знак серии.

Первое появление Пирамидоголового стилизовано тоже с максимальной точностью, словно перед нами очередной ремейк. И все это, разумеется, плюсы. Камера, свет, постановка кадров — все отдает тем самым ощущением неизбежного кошмара.

И если вторая часть франшизы (2012) была воспринята прохладно, то здесь фанаты будто выдохнули: вернулся тот самый Ганс. Первые отзывы звучат удивительно единогласно — редкость для фанатской, требовательной аудитории.

Мне в трейлере нравится, что голос Мэри тот же, что в игре, ну или очень похож.

Как же давно я этого жду!!! Осталось два месяца и побегу в кино.

Выглядит не дурно!

Премьера в России назначена на 22 января 2026 года. Как и поклонники серии, надеемся, что проект действительно делали с уважением к оригиналу.

