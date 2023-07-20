«Очень откровенно»: Фрейндлих вынудили раздеться на глазах у изумленной толпы

Переломным моментом для отечественной киноиндустрии стал кризис 90-х. Отсутствие финансирования и желание зрителей увидеть смелые фильмы и сериалы вынуждали артистов соглашаться на самые смелые предложения. И, как оказалось, не обошла эта тенденция и театральную сцену.

По словам Аллы Довлатовой, в тот период она нередко сталкивалась с предложениями оголиться на сцене. Артистка всегда отказывалась от подобных ролей, но ее коллега Алиса Фрейндлих не была столь скромна. Как оказалось, однажды она практически полностью разделась в постановке своего бывшего мужа Игоря Владимирова.

«Даже Алиса Фрейндлих себе однажды такое позволила. Не полностью, но все равно это было очень откровенно», — рассказала Довлатова.

При этом звезда экрана решила не уточнять, ради какой именно роли звезда «Служебного романа» решилась на такой отчаянный шаг.