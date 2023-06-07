«Очень нравится»: молодая фаворитка женатого Лещенко вышла из тени (фото)

Лев Лещенко — мужчина нарасхват. Артист 45 лет живет со своей второй женой Ириной Багудиной, но не отказывает себе в удовольствии иметь фавориток.

Известная певица Варвара предала огласке свою связь с женатым музыкантом. Эффектная молодая блондинка призналась, что добилась успеха и обзавелась поклонниками только благодаря именитому коллеге по цеху.

Артистка рассказала, что Лещенко немало способствовал развитию ее сольной карьеры.

«Тот стиль, который у меня образовался, — это все благодаря его советам. Мне это очень нравится», — подметила этно-поп-исполнительница в беседе с порталом «Истории».

Любопытно, что знаменитости до сих пор поддерживают связь друг с другом. Варвара часто обращается к мэтру за помощью, и тот никогда ей не отказывает. Как на такое общение смотрит законная супруга Льва Валериановича, остается только догадываться.