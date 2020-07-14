«Очень невоспитанная»: Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Барановской 

Айза Анохина мечтала быть ведущей. Она уже выпустила несколько передач, среди которых, например, «Я же мать», «Любовь на выживание» и «Супер Айза». Однако теперь звезда поняла, что нужно двигаться дальше, ведь ей хочется чего-то серьезного и глобального, а такие программы обычно ведут в тандеме.

В итоге Анохину пригласили вместе с Юлией Барановской и Жанной Мартиросян на кастинг для одного YouTube-шоу. Если с Мартиросян Айза сразу нашла общий язык, то с Юлией они не поладили.

Оказывается, конфликт случился из-за разных взглядов на экономическое положение страны. Анохина отметила, что происходящее сейчас ее не устраивает, на что Барановская заявила, чтобы Айза уезжала на Бали, раз ей здесь не нравится. Теледива призналась, что она обожает Россию и хочет здесь жить, но из-за пандемии ее салоны красоты стали закрываться, нужно платить аренду и зарплату сотрудникам, плюс НДС. В этот момент Юлия взорвалась, спросив, не спекулянтка ли Айза.

В результате девушки поссорились. Теперь Анохина надеется, что больше не встретит Барановскую, поскольку, по мнению Айзы, та очень невоспитанная.

Зато работать с Владимиром Соловьевым Анохиной понравилось. Она даже прошла кастинг и будет вести с ним одну передачу, но проект временно заморозили из-за коронавируса.