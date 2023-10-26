«Очень неуравновешенная»: постыдная правда о выходках Казючиц всплыла после увольнения

Анну Казючиц скинули за борт, оставив без заработка. Причина такого поворота событий ужасает. Правду о вопиющей ситуации раскрыл коллега знаменитости.

Супругу Егора Грамматикова лишили роли в спектакле «Вот и свела судьба нас». Продюсером постановки является Андрей Гликоген. Именно он взял артистку на работу, но совсем скоро об этом пожалел.

Актер прокомментировал слухи о том, что Казючиц злоупотребляет горячительными напитками. По его словам, он изначально понимал, что начинает сотрудничество с пьющим человеком, но не думал, что масштаб катастрофы достигнет немыслимых размеров.

За кулисами Анна постоянно устраивала скандалы. Как цепная собака, она бросалась на других артистов с необоснованными претензиями и оскорблениями. Терпеть подобные выходки Гликоген больше не в силах.

И дело тут не только в алкоголе, как заметил продюсер. По его уверению, на репетициях и спектаклях Казючиц не выпивала и почти никогда не опаздывала. Но она хотела к себе особенного отношения, поскольку считает себя звездой. Между тем пиар-менеджер считает ее сбитым летчиком. За один выход на сцену он платил оскандалившейся знаменитости 40 тысяч рублей. Часто во время очередной истерики актриса кричала, что ей не сдались эти деньги, а потом спрашивала, когда придет гонорар.