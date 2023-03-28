Очень необычная внешность: посмотрите на бывшую жену Антохи из «Реальных пацанов»

Антон Богданов известен всей стране по роли в сериале «Реальные пацаны». В течение многих лет он перевоплощался в предприимчивого Антоху, чем смог завоевать целую армию фанатов. Однако мало кто из преданных поклонников знает, как драматично сложилась личная жизнь артиста.

Дело в том, что еще на втором курсе он познакомился с девушкой Полиной. Незнакомка сразу же понравилась будущему актеру, поэтому он решил не сдаваться и добился ее внимания. А спустя восемь лет отношений пара поженилась.

Но после успеха «Реальных пацанов» их отношения начали разрушаться. Полине не нравилось, что ее муж постоянно на работе или в разъездах, поэтому их встречи неизменно кончались ссорами. В итоге однажды она призналась, что изменила ему со Стасом Тляшевым, коллегой артиста по сериалу, и они официально развелись.

Богданов не скрывает историю от поклонников, но все равно старается не привлекать внимание к своей личной жизни. Фанаты же с удивлением реагируют на разрушенный брак артиста и его избранницу. Многие отмечают, что внешность Полины удивляет их, поскольку они не понимают, как такая девушка может влюбить в себя двух прославленных артистов, ведь не отличается красотой или харизмой.