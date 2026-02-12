Оповещения от Киноафиши
Очень много крови и немного аниме: новая версия кино-шедевра Тарантино будет длиннее «Властелина колец»

Очень много крови и немного аниме: новая версия кино-шедевра Тарантино будет длиннее «Властелина колец»

12 февраля 2026 07:29
Очень много крови и немного аниме: новая версия кино-шедевра Тарантино будет длиннее «Властелина колец»

247 минут жестокости и безумия.

Квентин Тарантино всегда мечтал, чтобы «Убить Билла: Кровавое дело целиком» оставался исключительно кинотеатральным опытом – редким, почти сакральным событием для избранных. Но у Lionsgate были другие планы. 17 февраля единая версия двух фильмов наконец выйдет в цифре, и спорить с дистрибьютором, как выяснилось, бесполезно. Даже если ты Тарантино.

Главная новость даже не в самом факте релиза, а в масштабе. Хронометраж единой картины составит 4 часа 7 минут – это 247 минут чистого возмездия. Для сравнения: расширенная версия «Братства Кольца» идёт 228 минут.

Да, новая версия «Убить Билла» длиннее путешествия Фродо из Шира в Ривенделл.

Чем же заполнили это время? Во-первых, культовая драка в «Доме голубых листьев» наконец предстанет в цвете – без цензурного чёрно-белого фильтра, который спасал первый том от рейтинга NC-17.

Очень много крови и немного аниме: новая версия кино-шедевра Тарантино будет длиннее «Властелина колец»

Во-вторых, аниме-вставка про происхождение О-Рен Ишии расширена ещё на 7,5 минут: юная убийца расправляется с подручным босса Мацумото прямо в лифте. Добавили и новую сцену с Софи Фаталь – Невеста отрубает ей вторую руку, пока та сидит в багажнике.

Из важных изменений: исчез клиффхэнгер с живой дочерью в конце первой части – теперь зритель узнаёт правду одновременно с героиней Умы Турман. А после титров – бонус: анимационная короткометражка «Потерянная глава: Месть Юки» про сестру Гого Юбари.

Получается, что фильм, который Тарантино хотел законсервировать в плёночном раю, стал самым продолжительным и, возможно, самым кровавым его высказыванием.

И всё ради того, чтобы мы наконец увидели «Убить Билла» таким, каким он был задуман – без пауз, без компромиссов и длиннее, чем вся первая часть трилогии Средиземья.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Написать отзыв
