«Очень много интриги»: в 90-х была не только «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей» — вот еще 3 детективных сериала

В 90-е годы телевизионные детективы стали настоящим культурным феноменом. Особенно активно тогда все обсуждали «Каменскую» и «Улицы разбитых фонарей».

Но кроме этих гигантов, на экранах появлялись и другие сериалы, которые не собрали таких же высоких рейтингов, но определённо заслуживают внимания. В них снимались талантливые и любимые актёры, а сюжеты сохранили ту самую атмосферу лихих 90-х.

Если вы в настроении для ностальгического просмотра и хотите открыть для себя что-то менее очевидное, вот 3 проекта, которые могли пройти мимо вас. Готовьтесь встречать знакомые лица.

«Досье детектива Дубровского» (1999)

Рейтинг Кинопоиска: 6.6

Бывший сотрудник МУРа, детектив Роман Дубровский, оказывается втянут в паутину политических интриг, где замешаны первые лица государства. Его обвиняют в убийстве — и уже ФСБ пускается в погоню.

Параллельно на него ополчается банда фальшивомонетчиков, и вот он уже в одиночку противостоит махине преступного синдиката, рвущегося к власти. Дубровский ведёт опасную игру: он взламывает сейфы, уворачивается от пуль, спасает прекрасных незнакомок и разгадывает одну мрачную тайну за другой.

Погони, перестрелки, загадки — его будни. Но он не сдается, не предает свои принципы и даже в самых отчаянных ситуациях не теряет фирменного чувства юмора.

Главную роль в сериале исполнил николай Караченцов. Правда, рейтинг у сериала не слишком высокий — 6.6, но все равно немало положительных отзывов:

«Отличный сериал! Отличный сюжет, отличная актёрская игра. Очень много интриги, необычных махинаций и разгадок»,

«Пожалуй, это лучший сериал о России 90-х. Множество тщательно прописанных героев с яркими характерами. Очень хорошо показана жизнь страны и ее граждан», — пишут зрители.

«Петербургские тайны» (1994-1999)

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Этот масштабный исторический сериал снят по мотивам некогда популярного, но подзабытого романа XIX века «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского. Мрачная, многослойная история о преступлениях, коррупции и страстях под крышами аристократических особняков и в городских закоулках идеально легла в основу телевизионного формата.

Несмотря на исторические костюмы и обращение «сударыня», сериал избегает излишней патетики — здесь кипят настоящие страсти, плетутся интриги, совершаются преступления и ведутся опасные расследования.

Главной силой проекта стал блестящий актерский ансамбль: Лидия Федосеева-Шукшина, Наталья Гундарева, Валентина Талызина и другие. Любопытно, что именно здесь одну из своих первых значимых ролей сыграл будущий народный любимец — Сергей Безруков.

Проект оценили не только зрители, но и критики — на Кинопоиске он держит уверенный рейтинг 7.4, что для многосерийного фильма тех лет является отличным показателем.

«На углу, у Патриарших» (1995)

Рейтинг Кинопоиска: 6.8

Сериал фокусируется на буднях оперуполномоченного московской милиции Никольского. Действие происходит в самом центре столицы, где герою приходится расследовать криминальные разборки, грабежи и случаи шантажа, бороться с торговцами запрещенными веществами и сутенерами, а также противостоять не только уголовникам, но и влиятельным персонам из властных структур.

Четырёхсерийный проект отличался основательным подходом — за качество отвечал опытный режиссёр Вадим Дербенев, создатель культовых советских детективов. Под его руководством даже Игорь Верник убедительно воплотил на экране образ наёмного убийцы.

