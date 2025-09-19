Меню
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2

19 сентября 2025 14:44
Хотя многие о нем даже не слышали, в отличие от хитов НТВ.

Телеведущая и автор книг Татьяна Устинова привыкла удивлять — и на этот раз сделала это выбором любимого сериала. Вместо привычных для жанра «Невского» или «Шефа» писательница назвала «Инспектора Гаврилова».

«Очень люблю детективы, "Инспектор Гаврилов", например», — призналась она.

История здесь закручена на классическом приёме из «Банши»: вор выдает себя за полицейского и попадает в цепочку нелепых и опасных событий. Виктор Добронравов играет рецидивиста Медного, который по стечению обстоятельств становится «новым начальником» полиции в провинциальном городке. Его манера решать проблемы — смесь нахальства, смекалки и чистого везения.

Первые серии шли практически без рекламы, но проект выстрелил — сработало сарафанное радио. Сегодня у «Инспектора Гаврилова» рейтинг 8.2 на Кинопоиске и место в топ-250 лучших российских сериалов. Секрет прост: проект легко и остроумно играет с жанром. Это не суровый криминал, а комедия с детективной основой, где есть и пародия на «ментовские» хиты 90-х, и добротная актёрская работа.

Помимо Добронравова, ярко проявила себя Екатерина Стулова — её героиня балансирует между служебными обязанностями и личными интригами. Молодой Денис Власенко добавил сериалу энергии, а появление Омара Алибутаева из КВН стало приятным сюрпризом.

Не так давно вышел и второй сезон. В игру вернулись старые персонажи, а к ним присоединилась Виктория Заболотная из «Иванько». Авторы обещают не скатиться в мелодраму, хотя любовных линий станет больше.

Главная интрига сейчас — удастся ли «Инспектору Гаврилову» сохранить в третьем сезоне то, за что его полюбили зрители: лёгкость, иронию и комедийный драйв.

Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает.

Фото: Кадры из сериала «Инспектор Гаврилов», «Первый отдел», «Невский», Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
