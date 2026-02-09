Оповещения от Киноафиши
«Очень люблю»: лучшим детективом по версии Устиновой оказался не «Шеф» и даже не «Первый отдел»

«Очень люблю»: лучшим детективом по версии Устиновой оказался не «Шеф» и даже не «Первый отдел»

9 февраля 2026 07:58
«Очень люблю»: лучшим детективом по версии Устиновой оказался не «Шеф» и даже не «Первый отдел»

Мрачные истории с пьющими ментами не выбор писателя.

В мире современных российских детективных сериалов, где часто царят мрачные истории телеканала НТВ, признание известной писательницы Татьяны Устиновой идет вразрез с мнением большинства.

Королева отечественного детектива, чьи книги давно стали эталоном жанра, неожиданно для многих поклонников назвала своим любимым отечественным проектом вовсе не нашумевшие «Невский», «Шеф» или «Первый отдел». Её выбор пал на лёгкий, ироничный и солнечный сериал «Инспектор Гаврилов».

«Очень люблю детективы, "Инспектор Гаврилов", например», — откровенно призналась Устинова.

Эта история о мошеннике, который волею судьбы вынужден выдавать себя за полицейского в тихом провинциальном городке, покорила писательницу своим уникальным балансом. Проект мастерски сочетает в себе детективную интригу с добрым юмором, что выгодно отличает его от множества более «тяжёлых» коллег по жанру.

«Очень люблю»: лучшим детективом по версии Устиновой оказался не «Шеф» и даже не «Первый отдел»

Блестящая игра Виктора Добронравова в главной роли добавляет персонажу обаяния, превращая авантюру в увлекательную игру. Что касательно любимых авторов, она с теплотой упоминает классиков, вроде Агаты Кристи и Рекса Стаута, особенно отмечая последнего.

Ей импонирует, как Стаут на протяжении десятилетий сохранял своего героя, Арчи Гудвина, вечно молодым и жизнерадостным, позволяя ему «ходить на танцы» вне зависимости от года действия романа. Видимо, именно эта творческая свобода, отказ от излишнего правдоподобия в угоду оптимистичной и увлекательной истории, нашли отклик в душе писательницы. И сериал «Инспектор Гаврилов», держащий высокий балл 8.2 на КиноПоиске, с его светлой, комедийной подачей стал для неё достойным экранным воплощением этого подхода.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, кадры из сериала «Инспектор Гаврилов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
