«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»

27 сентября 2025 20:03
В Поднебесной популярны не только детективные боевики, но и добрые истории для всех возрастов.

В Китае огромной популярностью пользуется отечественный фильм «Красный Шелк», а недавно мы рассказывали про проект, который ещё 10 лет назад сперва взлетел на пиратских торрентах, а потом возглавил китайский прокат.

И вот — новая победа. Российский мультфильм «Маракуда» произвел фурор в Поднебесной.

Подробности про фестиваль и сюжет

В Китае завершился XII Международный кинофестиваль Silk Road International Film Festival (SRIFF) — одно из ключевых культурных событий региона. И в категории «Лучший анимационный фильм» победила работа режиссера Виктора Глухушина.

Важно отметить, что «Маракуда» от кинокомпании СТВ и студии «Сказка» был единственным российским анимационным проектом, отобранным в конкурсную программу фестиваля.

Сюжет мультфильма рассказывает о сыне вождя древнего племени, который должен начать самостоятельную жизнь и стать настоящим воином. Есть лишь одна проблема: он совершенно не умеет охотиться.

Успех первой части оказался настолько значительным, что создатели уже вовсю работают над сиквелом под названием «Маракуда 2. Сахарный век».

Что говорят зрители о проекте

У мультфильма и без международных наград весьма солидный рейтинг — 7.9 на «Кинопоиске» — и множество восторженных отзывов от зрителей. Вот что отмечают смотрящие:

«Отдельное спасибо шикарной анимации. Она великолепно передаёт весь масштаб первого мира. И позволяет погрузиться с головой в атмосферу древности. Не обошли стороной и семейные ценности»,

«Персонажи интересные, много юмора, крутое музыкальное сопровождение, супер озвучка и прочие атрибуты масштабного мультфильма. Получилось очень красиво и интересно. Рекомендую для семейного просмотра народу самой широкой возрастной категории»,

«Мультфильм с юмором, местами — плоским, местами — смешным. Очень красочный и яркий, с хорошим сюжетом и есть поучительные моменты. Персонажи симпатичные и милые».

Вывод

Победа «Маракуды» в Китае — это важный сигнал. Российская анимация продолжает уверенно завоевывать международное признание, причем не только в узких фестивальных кругах, но и у массового зрителя.

Яркий, качественный продукт с универсальной историей взросления и добрым юмором находит отклик в разных культурах. Теперь с нетерпением ждем вторую часть приключений.

Ранее мы писали: У нас есть ещё один «Невский» дома: не мрачный детектив, а младший брат «Киберслава» — зрители зовут «российским аниме»

Ольга Назарова
Ольга Назарова
