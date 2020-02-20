«Очень хорошо»: Степаненко прокомментировала вероятную беременность Татьяны Брухуновой

Артистка эстрады не понимает, почему ей задают вопросы об интересном положении подруги ее экс-супруга.

С тех пор, как развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна стал достоянием прессы, юмористка не сказала ничего плохого в адрес своего бывшего мужа и его молодой возлюбленной.

Была она очень корректной и в телефонном разговоре, когда корреспондент программы «Пусть говорят» спросил артистку, что она думает о возможном появлении ребенка у Евгения Петросяна и его молодой избранницы.

Правда, сначала она выразила удивление тем, что именно ей задают подобные вопросы, но затем коротко сказала: «Очень хорошо!» и повесила трубку.

Эксперты программы пришли к выводу, что, судя по ответу, Степаненко положительно относится к предполагаемому событию.

Что касается Евгения Петросяна, то он не комментирует подробности своей личной жизни. Его новая пассия Татьяна Брухунова тоже не распространяется о том, что сейчас происходит в ее отношениях с 74-летним артистом.

Однако молодая женщина замечена в том, что в последние месяцы носит свободную одежду стиля oversize. Внимательные поклонники пары пришли к выводу, что мешковатые пальто и объемные свитера могут прятать округлившийся живот Татьяны.

Многие представители шоу-бизнеса считают своим долгом поздравить Евгения Вагановича с его пятым браком. Художник Никас Сафронов выразил мнение, что новые отношения артиста с бывшей помощницей, которая моложе его почти на 40 лет, пошли ему только на пользу. По его мнению, известный юморист заметно помолодел, словно сбросил несколько десятков лет.