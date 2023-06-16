«Очень грустная новость»: Малахов едва держится после тяжелой утраты

Андрей Малахов откровенно ведет свои социальные сети. В блогах телеведущий рассказывает и о карьерных успехах, и о личных достижениях. При этом он делится и печальными новостями, удивляя подписчиков своей открытостью.

Так, недавно он рассказал, что скончалась актриса Евгения Шмелева. Она вместе с сестрами участвовала в «Карнавальной ночи», и публика была уверена, что впереди артисток ждет всесоюзный успех и многолетняя слава. Однако жизнь у всех трех сложилась весьма печально.

По словам Малахова, он старался помочь Шмелевым и пригласил их в свое шоу, где они рассказали о своей жизни. Продюсеры проекта даже оплатили ремонт в их квартире, так как у артисток совсем не было денег. И поэтому смерть Евгении стала для него большим ударом, с которым он с трудом справляется.