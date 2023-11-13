Очень «горячий» эпизод: из-за этой сцены в фильме «Белое солнце пустыни» был грандиозный скандал

Картина Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» уже после выхода стала настоящим народным хитом. Зрители осыпали ленту восторженными комплиментами, а за прошедшие пятьдесят лет после премьеры она не потеряла популярности. При этом мало кто догадывался, что любимый фильм должен был выглядеть несколько иначе.

Дело в том, что в сценарии присутствовал эпизод, в котором жены Абдуллы предстают перед зрителем обнаженными. В этой сцене мужчина поджигает бак, а его избранницы должны скинуть одежду и проплыть, чтобы спастись от пожара.

Но все актрисы отказались сниматься в этой сцене, которую посчитали оскорбительной. Они устроили настоящий скандал на съемочной площадке и даже не согласились, чтобы их заменили дублерши, хотя режиссер был готов к такой работе. И в итоге Мотылю ничего не оставалось: он вырезал всю сцену из фильма и забыл о ней.