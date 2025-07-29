Очень глупый, но совсем не халтурный: 3 причины дать шанс «Счастливчику Гилмору 2», даже если от пошлых комедий уже тошнит

Времена изменились, и так, как в 90-е, уже не смешно. И это понял даже Адам Сэндлер.

Когда Netflix анонсировал сиквел «Счастливчика Гилмора», даже самые ярые фанаты Адама Сэндлера хором застонали: ну вот, опять шутки про бананы да шары… для гольфа. Но «Счастливчик Гилмор 2» — редкий случай, когда тупой юмор и фан-сервис вдруг складываются в кое-что неожиданно человечное. Нет, фильм не великий. Но он гораздо теплее и живее, чем можно было ожидать.

Вот три причины, почему его стоит включить — даже если в последнее время вам ближе Бергман, а не комедии с юмором ниже пояса.

1. Сэндлер стал персонажем с большой буквы

Сэндлеру уже 58, и его Гилмор — не вечный инфантил, а сломленный мужик. Он спился, остался вдовцом, потерял славу и чуть не потерял дочь.

Сюжет звучит как типичный фарс: Гилмор в завязке, дочь хочет учиться в балетной академии, а на горизонте появляется новая безумная гольф-лига от психованного стартапера, который ради рейтингов готов выдернуть игрокам часть позвоночника. Все абсурдно, все гипертрофировано. Но при этом за этим стоит настоящая драма.

Гилмор уже не псих с клюшкой — он несмешной алкоголик с флягой в кармане и внутренним кризисом. Его попытка вернуться в спорт — это не погоня за славой, а крик о помощи. И Сэндлер, как ни странно, это отыгрывает. Пусть между шутками про подмышки и драками с младенцами, но в его Гилморе наконец-то появляется человек. Жалкий, уставший, но живой.

2. Камео-цирк, ностальгия и старички, которым все еще есть что показать

В сиквеле камео столько, что им нужны отдельные титры: рэперы, стримеры, рестлеры, гольф-звезды (все, кроме Тайгера Вудса), актеры из старого состава, пара случайных политиков и кто-то из подкастов — даже Шон Эванс из Hot Ones заглянул. Где-то эти появления реально смешные, где-то просто вызывают: «Ого, и ты тут?», но сам по себе этот балаган — часть удовольствия.

Главная радость — Кристофер Макдональд. Его Шутер Макгавин с возрастом не стал мягче, но стал глубже: он все еще самовлюбленный дуралей, но с безумной искренней любовью к гольфу. Он один из немногих, кто воспринимает игру всерьез — и в этом фильме, где все рушится под напором тиктокеров и спиннеров с клюшками, он вдруг становится голосом разума. Его сюжетная линия — лучшая в фильме.

3. Глупость — как выбор, а не недостаток

Да, «Счастливчик Гилмор 2» все еще шутит про пьяные истерики, мужские причиндалы и людей, падающих лицом в песок. Да, в фильме целый марафон сцен, где герой пьет из всего, что попадется под руку — мяч, перчатка, термос (фу!), тюбик от солнцезащитного крема. Но в отличие от унылого потока бессмысленных комедий на платформе, здесь хотя бы видно: авторам не все равно.

Они не ленятся делать гэги вариативными. Не боятся разыгрывать сцены с физической комедией в стиле Looney Tunes. Даже флэшбеки — пусть и не все нужны — работают как способ связать поколения: старый гольф с новым, старого Гилмора с его детьми, которые теперь тоже крушат все подряд с криком «я крутая!».

Юмор глуп, но не халтурен. И это, как ни странно, чувствуется.

Фильм все же о чем-то

Под всей этой пьяной вакханалией прячется история про то, как не потерять себя, даже когда все вокруг — одна большая фальшь. Про то, что искренность — редкость, а не слабость. Про то, что даже психованный старик в ярости может стать хорошим отцом, если постарается.

Конечно, все это время от времени прерывается дракой с аллигатором или появлением нового блогера с неоновой клюшкой. Но за всеми этими гэгами проскальзывает удивительно внятная мысль: мир сошел с ума, но можно попытаться снова в нем играть по своим правилам.

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