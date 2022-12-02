«Очень боюсь»: Кончаловский решился на пробирающее до мурашек признание о дочери в коме

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в 2013 году попали в серьезную аварию во время своего отдыха во Франции. Оба супруга отделались лишь ушибами и незначительными травмами, однако их маленькая дочь Маша пострадала намного сильнее. С того времени лучшие специалисты мира борются за ее здоровье.

По данным СМИ, из-за серьезной черепно-мозговой травмы наследница знаменитостей находится в коме. Лишь изредка она приходит в сознание, но после вновь теряет связь с реальностью. За ее состоянием постоянно наблюдает множество врачей, но им до сих пор не удалось добиться значительных результатов.

Кончаловский и Высоцкая стараются не распространяться о семейной трагедии. И лишь однажды прославленный режиссер позволил себе откровенно признать, что чувствует по поводу случившегося. По словам знаменитости, он тратит все силы на заботу о дочери и мечтает о ее скорейшем выздоровлении. Однако уже не уверен, что это может случиться при его жизни

«Очень боюсь не дожить до этого дня», — признался Кончаловский в беседе с Владимиром Познером.

При этом, как отмечают специалисты, Маше и ее родным в жизни предстоит еще множество трудностей. Когда она выйдет из комы ей понадобятся силы и время, чтобы восстановить все функции организма, ведь на протяжении долгих лет она была прикована к кровати. И в этой сложной работе ей должны помогать не только врачи, но и семья.