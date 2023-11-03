«Очень болит в груди»: появилась официальная информация о здоровье Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк стала затворницей, после того как врачи обнаружили у нее глиобластому. Актриса не дает комментариев о своем состоянии, но периодически актуальная информация просачивается в медийное пространство. На днях старшая дочь знаменитости Анна сделала неутешительное заявление.

Фанаты гадают, как проходит лечение «прекрасной няни». Ранее она перенесла операцию в Германии, но после вернулась в Россию, сделав выбор в пользу отечественных специалистов. Многие не теряют надежды, что еще увидят красавицу на больших экранах. Но пока о возвращении к работе не может быть и речи.

Это стало ясно из слов Заворотнюк-младшей. В социальных сетях блогер ответила на вопрос одного из подписчиков о самочувствии родительницы.

Модель подчеркнула, что вот уже пять лет ее мама борется со смертельным недугом. И говорить об этом со спокойной душой бизнесвумен не может.

«Очень болит в груди», — призналась Анна.

Судя по всему, действия врачей не дают желаемых результатов, поэтому состояние супруги Петра Чернышева оставляет желать лучшего.