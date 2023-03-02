Очень аппетитно: Лера из «Реальных пацанов» потрясла народ снимком из душа

Поклонники оценили то, что на пикантных фото было не разглядеть.

Сходство мужа Зои Бербер с ее экранным возлюбленным Коляном не обсудил только ленивый. Десятилетний союз актрисы со сценаристом Александром Синегузовым, впрочем, распался. Теперь блондинка не перестает радовать поклонников горячими фото.

Свежая публикация актрисы взволновала мужскую часть ее аудитории. Две фотографии из душа, где артистка в белье сначала заходит в кабину (будто бы для водных процедур), а потом выходит, вызвала бурную реакцию у подписчиков. Пикантности кадрам добавило то, что второй кадр девушка сделала топлес. При этом наиболее «интересная» часть тела игриво спрятана за матовым покрытием душа.

В комментариях фанаты Бербер сражались за право быть стенкой душка, на которую опирается артистка, просили фото без белья и спорили, какая часть актрисы выглядит наиболее идеальной. «Очень аппетитная», — многозначительно писали поклонники о ягодицах актрисы.

Удивительно, но лавры достались тому, что на этих фотографиях разглядеть нельзя. «Все равно мне больше улыбка нравится. Фигура в порядке, но эти ямочки, когда улыбаешься», — написали в Сети.