Очаровательная старушка: на родную сестру Кобзона невозможно смотреть без улыбки

Иосиф Кобзон известен как один из главных певцов Советского Союза. Его композиции знает наизусть не одно поколение поклонников, но мало кто догадывается, что у артиста есть младшая сестра Гелена.

Родственница музыканта никогда не стремилась к публичному образу жизни и не хвасталась своим прославленным братом. Всю жизнь она посвятила научной деятельности, став музыковедом, и поддерживала теплые отношения с певцом и его семьей. А ее мужем долгие годы был нейрохирург Эдуард Кандель.

Гелена до сих пор старается не появляться на публике, однако в СМИ изредка можно встретить ее свежие снимки. Как отмечают поклонники Кобзона, она совершенно не похожа на своего брата. Гелена, которая выглядит значительно моложе своих лет, отличается миловидной внешностью, а ее добрый взгляд способен растопить любое сердце.