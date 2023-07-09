Очаровательная девчушка на этом фото через много лет влипнет в грязный скандал: глазам не поверите

Елена Проклова с детства была красавицей. Впервые она засветилась на больших экранах, получив роль в картине «Звонят, откройте дверь».

Тогда было невозможно поверить, что в будущем эта милая 12-летней девчушка станет главной героиней громкого грязного скандала.

В 2021 году актриса дала провокационное интервью, где заявила, что стала жертвой харассмента. Виновником в случившемся Проклова назвала ныне покойного Олега Табакова. Она с ужасом вспомнила о домогательствах со стороны режиссера, с которыми ей пришлось столкнуться в 15 лет.

Провокационные откровения произвели эффект разорвавшейся бомбы. Общественность разделилась на два лагеря. Одни не поверили словам Прокловой, обвинив ее в желании хайпа. Другие предположили, что это может быть правдой. При этом многие осудили артистку за то, что она хранила молчание долгие годы и решилась раскрыть все карты лишь после смерти своего обидчика.