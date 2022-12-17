Очарованию нет предела: сложно поверить, какой выросла старшая дочка Фила из «Бригады»

Такая же милая, как и ее мама.

В российском шоу-бизнесе нечасто можно встретить крепкий союз. Ольга Филиппова и Владимир Вдовиченков счастливо прожили вместе десять лет, но неожиданно приняли решение расстаться. Звезда сериала «Бригада» увлекся новой коллегой по фильму и не смог сопротивляться своим чувствам. Стоит отметить, что у актера за плечами уже есть четыре брака.

Бывшие возлюбленные воспитывали дочь Веронику, которая с годами стала все сильнее походить на мать. Актриса часто снимается в кино, а свободное время старается проводить с ребенком.

Несмотря на то, что Веронике 17 лет, и этот возраст не самый простой, она часто бывает с мамой. Недавно Ольга поделилась милым снимком с дочерью, который собрал массу комплиментов: