Оценки ниже, чем у аниме про Геральта: приквел «Ведьмака» зрители прозвали «пародией 18+» — один из худших сериалов в истории Netflix

Ведьмачья сага на Netflix и так держалась на тоненькой ниточке доверия, но именно после приквела «Ведьмак: Происхождение» она окончательно полетела в пропасть. Мини-сериал 2022 года получил от зрителей такие оценки, что даже злополучная адаптация Resident Evil смотрится на его фоне почти прилично.

Там было 22% положительных отзывов, здесь же — всего 13%. На Metacritic ситуация еще печальнее: 1.2 балла от пользователей.

Сюжет обещал показать истоки ведьмачьего мира и первое появление монстров, но на деле зрители получили что-то вроде дешевой театральной постановки с гримом уровня школьного утренника.

«Диалоги звучат так, будто их писал табурет, графика — на уровне фанатских роликов, актерская игра — словно взяли пьянчуг из соседнего паба», — такие шутки в соцсети Х набирали тысячи лайков.

Даже Мишель Йео, чье имя должно было добавить веса проекту, оказалась в неловкой ситуации — в Сети ей советовали уволить своего агента.

Конечно, франшизу и раньше трясло: первый сезон «Ведьмака» ругали за каст и сценарные дыры, второй — за потерю темпа и тональности. Но здесь зрители и критики впервые оказались полностью заодно: сериал не просто слабый, а в рейтингах фигурирует рядом с худшими проектами Netflix за всю историю.

Rotten Tomatoes выдал «Происхождению» те самые 13% зрительских лайков, что превращает его в антирекорд.

«Вышла даже не косплейная театральная постановка, а натуральная пародия 18+. Сводный братик, помоги мне, я застряла в продырявленной франшизе», — иронизировал обзорщик с канала «Башкирская аналитика».

Для сравнения: у раскритикованного аниме «Ведьмак: Сирены глубин» на «Кинопоиске» 6.3, но «Происхождение» ухитрилось скатиться до 4.4. Прости, Геральт, мы все потеряли.