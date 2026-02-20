Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий

20 февраля 2026 13:17
Эту работу должен посмотреть каждый, кто любит классику.

Пока «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна уверенно собирает кассу, самое время вспомнить, что Пушкин на экране может быть не только зрелищным, но и глубоким. В 1979 году Михаил Швейцер снял «Маленькие трагедии» — трехсерийный фильм, который до сих пор считается эталоном экранизации классики.

На Кинопоиске у него 8,3 балла, на IMDb — 7,9. И это не просто цифры, а признание зрителей, которые пересматривают картину десятилетиями.

Швейцер взял за основу неоконченные «Египетские ночи» и сделал их связующим звеном между трагедиями. Импровизатор в исполнении Сергея Юрского рождает истории на глазах у публики — так на экране появляются «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы».

Режиссер мастерски иллюстрирует текст, создает визуальный рассказ о столкновении культур, внутренней борьбе, о любви и цене таланта. Отдельная гордость — актерский состав.

Иннокентий Смоктуновский (Сальери и Барон), Валерий Золотухин (Моцарт), Георгий Тараторкин (Чарский). В роли Дон Гуана предстает Владимир Высоцкий — и здесь он в последний раз демонстрирует свой талант.

Сериал строго следует пушкинским текстам, чего нельзя сказать о других более вольных адаптациях. Одно ясно: «Маленькие трагедии» остаются той самой планкой, до которой современным экранизациям пока далеко. Кассу, может, и соберут, а вот задеть за живое так, чтобы хотелось пересматривать годами, — вряд ли.

Лучшая экранизация русской классики в XX веке! Фильм хочется пересматривать снова и снова, что я и делаю уже много лет, — восхищаются зрители.

Ранее мы писали: Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг

Фото: Legion-Media, Кадры из сериала «Маленькие трагедии»
Валерия Белашкова
