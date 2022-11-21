Обзор декольте доступен каждому: настоящий рост Ирины Пеговой заставит ахнуть

Ирина Пегова своим примером доказала, что женщина способна добиться успеха, даже если не может похвастаться модельной внешностью и высоким ростом. Многие поклонники актрисы даже не догадываются о том, что ее можно смело назвать Дюймовочкой.

Оказалось, что рост звезды экрана составляет всего 155 см. При этом Пегова не любит носить каблуки, чтобы казаться выше, и в обычной жизни отдает предпочтение обуви на плоской подошве. А вот на съемочной площадке знаменитости все-таки приходится идти на хитрость.

Например, когда звезда работала над сериалом «Подруга особого назначения», ей приходилось щеголять в кадре на высоких шпильках. Поскольку актриса не умеет ходить на каблуках, то сломала три пары дорогих итальянских туфель.

В любом случае свой рост, из-за которого обзор зоны декольте доступен каждому, артистка недостатком не считает. Напротив, она радуется тому, что ей, в отличие от многих, удобно спать в машине.