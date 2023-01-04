Обзавидуетесь, узнав, как потратили деньги победители «Кто хочет стать миллионером?»

Аналог британской игры-викторины, шоу «Кто хочет стать миллионером?», зрители впервые увидели на российских экранах в 1999 году. Тогда оно носило другое название «О, счастливчик», которое затем быстро было заменено. Программа показывала высокие рейтинги: россияне, затаив дыхание, смотрели за игроками, которые за считанные минуты могли стать миллионерами. Но таких победителей в истории шоу было немного.

Одними из первых суперприз в 1 миллион рублей получили Ирина и Юрий Чудиновских в 2003 году. Они принимали участие в том выпуске, где играть можно было вдвоем с супругами. Ходили слухи, что пара из Кирова удачно вложила деньги в инвестиционные фонды и жила в дальнейшем на эти доходы. Но Чудиновских потратили средства более прозаичным способом: часть была отложена на повседневные расходы, а часть — на путешествия по 10 странам мира. Супруги исполнили свою заветную мечту и посетили Париж.

Спустя 3 года уже увеличенный призовой фонд в 3 млн рублей получила Светлана Ярославцева из Троицка. После победы она приобрела небольшую квартиру для мамы и дачу, а также уехала в отпуск в Израиль.