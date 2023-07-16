Обзавидуетесь, увидев Елену Преснякову, которая за 76 лет ни разу не делала уколы красоты и пластику (фото)

Елена Преснякова с годами совершенно не меняется. Поклонники не понимают, как в 76 лет артистке удается так восхитительно выглядеть. И многие подозревают, что тут не обошлось без вмешательства косметологов и хирургов.

Подобные слухи дошли до певицы, и она поспешила внести ясность. Оказалось, что Преснякова ни разу не делала уколы красоты, не говоря уже о серьезных хирургических вмешательствах.

Исполнительница призналась, что хотела бы избавиться от надоевших ей морщин, но сделать это мешает одно но.

Звезда до смерти боится уколов и скальпеля хирурга, поэтому довольствуется своей естественной красотой. Тем временем ровесницам знаменитости остается лишь завидовать ее потрясающей внешности. Мама Владимира Преснякова всегда при полном параде: она не забывает про укладку и макияж и к тому же стильно одевается.