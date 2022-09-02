Обзавелся бородой и облысел: сын Шаталина из «Моей прекрасной няни» изменился до неузнаваемости

В любимом многими ситкоме «Моя прекрасная няня» Павлу Сердюку досталась одна из главных ролей. Актер воплотил Дениса, сына продюсера Максима Шаталина. Для начинающего артиста проект стал успешным дебютом.

После он засветился в другом нашумевшем сериале «Ранетки». Тем не менее сказать, что Павел построил успешную актерскую карьеру, нельзя. Сердюк является выпускником ГИТИСа, но ролей в его копилке не так уж много. Съемочной площадке актер предпочел гараж, в котором занимается ремонтом автомобилей.

Последнее яркое появление Павла на экране состоялось в 2019 году, когда он принял участие в шоу Андрея Малахова. До этого же актер засветился на кинофестивале «Восток-Запад», в рамках которого пообщался с известной ведущей, которая опубликовала снимок артиста в своих социальных сетях.

Тогда поклонники отметили, что сын Шаталина из «Моей прекрасной няни» изменился до неузнаваемости. Из-за сильнейшего стресса актер полностью лишился волос, зато обзавелся бородой.