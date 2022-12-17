Обыкновенная базарная баба: супругу красавчика Страхова разнесли в Сети

Настоящий красавец Даниил Страхов давно полюбился российским зрительницам и получил славу одного из самых привлекательных мужчин в кино. Темные волосы и голубые глаза в сочетании с талантом и природной харизмой обеспечили актеру любовь фанаток на долгие годы.

Сам артист не обращает внимания на обожание со стороны женщин. Он уже 22 года находится в отношениях с Марией Леоновой, и похоже, что это счастливый брак. Все же у пары пока нет детей, а поклонницам остается лишь гадать, по какой причине, ведь супруги никак не комментируют эту ситуацию.

Некоторые фанатки актера считают Марию недостаточно красивой женщиной. Преданность жене восхищает их, но сама супруга вызывает негативные эмоции у поклонниц Даниила.