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Обычным учителям не снилось: вскрылись заработки Долиной в институте

13 июля 2022 08:16
Обычным учителям не снилось: вскрылись заработки Долиной в институте

В период пандемии работа со студентами пришлась как нельзя кстати.

После чудесного преображения заработки Ларисы Долиной, на которые она и прежде не могла пожаловаться, выросли в разы. Приток денег певице обеспечивает не только шоу-бизнес, но и преподавание в Московском государственном институте культуры.

Пресса выяснила, что в период карантина, когда многие знаменитости заявляли об обнищании, Лариса Александра отчиталась в налоговой декларации о впечатляющих суммах.

Всего за год артистка заработала в Институте культуры больше двух миллионов рублей, то есть в месяц на ее зарплату приходилось от 150 до 240 тысяч, сообщила «Комсомольская правда». При этом средняя заработная плата преподавателя по Москве на 2019 год достигала всего 63 тысяч рублей.

Кроме того Долина может похвастать и дорогой недвижимостью, стоимость которой превышает 50 миллионов рублей. Речь идет о квартире в столице и загородном доме в Подмосковье.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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